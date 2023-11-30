Колишній чистильник взуття мріяв стати королем — і став. Тепер він живе у замку та просить до себе звертатися «Його Величність»

Бразилець із промислового містечка Кубатао заробляв собі на життя тим, що чистив взуття перехожих. Однак чоловік завжди мріяв стати королем, тож збудував собі замок. Тепер він називає себе «Його Величністю Іваном I Кубатанським».

Про це пише The Wall Street Journal.

Іваніо Батіста да Сілва, тепер більш відомий як Його Величність Іван I Кубатанський, у 1990-х роках заробив невеликий статок на утилізації заводських відходів. Із незначним бюджетом він побудував собі замок на краю мангрових боліт міста — з башточками, люстрами та золотими колонами.

Іваніо Батіста да Сілва, він же Його Величність Іван I Кубатанський стоїть на тлі свого замку. The Wall Street Journal

В його володіннях — копії мідних левів, які стоять на варті королівського оксамитового трону, колекції мечей та збірка творів мистецтва, яка містить 32 фотокопії найвідоміших картин світу в рамках.

«Люди завжди кажуть, що хочуть жити як королі, але насправді нічого для цього не роблять. Ну, я зробив», — каже 59-річний да Сілва.

Роботу над своїм замком чоловік розпочав 15 років тому. Він повсякчас проєктував усе більш екстравагантні доповнення до свого будинку за допомогою кількох спантеличених робітників.

«Коли піднялася перша вежа, усі насміхалися з нас, але тепер ми туристична памʼятка — дорослі проїжджають повз зі своїми дітьми, які висуваються з машин, а автобус зі студентами-архітекторами нещодавно без попередження зʼявився на екскурсію», — каже його 24-річний син Густаво, який допомагає батькові поширювати інформацію про свій замок у TikTok.

Однак не всі є фанатами замку. Да Сілва каже, що отримував обурливі листи зі скаргами на історичні неточності в дизайні будівлі, яка, як він визнає, була натхненна Версальським палацом та Гаррі Поттером.

«Знаєте, мені іноді здається, що це все вже занадто», — каже його дружина, ставлячи під сумнів його останню ідею побудувати на даху дракона завдовжки 18 метрів.

Однак після 30 років шлюбу вона з терпимістю відноситься до ідей чоловіка та додає, що її вже ніщо не дивує.

Іваніо да Сілва з дружиною Марією Клодете Сілва і сином Густаво Сілва. The Wall Street Journal

«Він сидить на своєму троні з мечем в одній руці та пивом в іншій і залишає мене в спокої», — каже вона.

Да Сілва каже, що працював занадто довго і важко, щоб не хвилюватися про те, що думають люди. Він назвав своїх собак на честь грецьких богів та планує прикрасити одну башточку символами з мультфільму «Аладдін» від Disney, а іншу перетворити на туалет.

Його царські атрибути походять з різних місць. Він купив один зі своїх девʼяти мечів на заправці, а нещодавно на аукціонові, проведеному податковою, придбав копію французької карети XVIII століття, яку вилучили митники в сусідньому порту. Однак однією з його найбільших знахідок стало піаніно ХІХ століття, що стояло в підсобному приміщенні заводу Ford.

Він особливо пишається двометровим автопортретом — зображенням монарха, чию голову Сілва замінив у фотошопі на свою.