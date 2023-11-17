У США переможець лотереї подав до суду на маму своєї дочки — вона розповіла його сімʼї про виграш у $1,35 мільярда

У США житель штату Мен, який у січні виграв джекпот Mega Millions у розмірі $1,35 мільярда, подає до суду на матір своєї доньки після того, як вона розповіла його сімʼї про виграш.

Про це повідомляє People із посиланням на судові документи.

Чоловіка звати Джон Доу, матір його дочки — Сара Сміт. Вона підписала угоду про нерозголошення, яка вимагала від неї зберігати в секреті виграш до червня 2032 року, коли їхній дочці виповниться 18 років. Особа переможця залишилася таємницею навіть для керуючих лотереї.

Однак під час «однієї або кількох телефонних розмов» у вересні з батьком, мачухою та сестрою чоловіка пані Сміт розповіла про виграш Джона. Відтак Джон Доу вимагає імена тих, кому надали «несанкціоновану» інформацію, а також компенсацію збитків за несанкціоноване розкриття інформації «в сумі, яка буде визначена в суді, але не менше за $100 тисяч».

«Внаслідок несанкціонованого розкриття інформації Джону Доу завдали непоправної шкоди, існує безпосередня і неминуча небезпека того, що Джон Доу продовжуватиме страждати від непоправної шкоди, від якої немає адекватних засобів правового захисту», — ідеться в позові.

Виграшний квиток продали 13 січня в місті Лебанон (штат Пенсільванія) у Hometown Gas & Grill. Переможець обрав одноразову виплату в розмірі $723 564 144 (без урахування податків).