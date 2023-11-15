Нігерійка встановила світовий рекорд з найдовшої перуки — понад 350 метрів

Пекельце

Книга рекордів Гіннеса

Нігерійка Гелен Вільямс встановила рекорд Гіннеса за створення найдовшої перуки ручної роботи. Її довжина — 351,28 метра.

Про це пише BBC.

Жінка витратила 11 днів і $2 500, щоб створити перуку. Знадобилося 1 000 пучків волосся, 12 банок лаку для волосся, 35 тюбиків клею і 6 250 шпильок.

Книга рекордів Гіннеса

«Це досягнення — одна з найкращих речей, які коли-небудь траплялися зі мною», — сказала Вільямс після встановлення рекорду.

Гелен Вільямс працювала перукарем протягом восьми років, але створення перуки стало для неї нелегким завданням. Вона «почувалася виснаженою».

Після того як перука була готова, постала інша проблема — знайти місце, щоб виміряти її. Довелося викладати перуку на шосе між містами Лагос і Абеокута.

Зараз жінка виставила перуку на своєму робочому місці, щоб люди могли прийти і подивитися на її рекордні зусилля.