На концерті Тейлор Свіфт у Сіетлі шанувальники створили рекордну сейсмічну активність. Її прирівняли до землетрусу

Під час концерту співачки Тейлор Свіфт у Сіетлі її шанувальники так активно танцювали, що викликали сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу магнітудою 2,3.

Про це повідомила сейсмолог Джекі Каплан-Ауербах, передає CNN.

Вона порівняла цей «швидкий землетрус» із тим, що стався на матчі місцевої команди в 2011 році, коли вболівальники вибухнули емоціями після яскравого моменту гри.

Однак сеймічна активність фанатів Свіфт перевершила попередній «землетрус». Деякі відвідувачі концерту після нього розповідали, що в них справді тремтіла земля під ногами, а у вухах дзвеніло.

Сейсмограми порівнюють сейсмічну активність під час матчу 2011 року і на концерті Свіфт у 2023-му.