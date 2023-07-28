На концерті Тейлор Свіфт у Сіетлі шанувальники створили рекордну сейсмічну активність. Її прирівняли до землетрусу

Під час концерту співачки Тейлор Свіфт у Сіетлі її шанувальники так активно танцювали, що викликали сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу магнітудою 2,3.
Про це повідомила сейсмолог Джекі Каплан-Ауербах, передає CNN.
Вона порівняла цей «швидкий землетрус» із тим, що стався на матчі місцевої команди в 2011 році, коли вболівальники вибухнули емоціями після яскравого моменту гри.
Однак сеймічна активність фанатів Свіфт перевершила попередній «землетрус». Деякі відвідувачі концерту після нього розповідали, що в них справді тремтіла земля під ногами, а у вухах дзвеніло.
- Швеція звинувачувала співачку Бейонсе в інфляції у країні. Вона почала світовий тур, через що у Швеції різко зросли ціни у сфері розваг і культурних заходів, а також вартість послуг готелів і ресторанів.