В Англії кішка встановила рекорд з найгучнішого муркотіння

Ніколь Спінк, власниця Белли, сказала: «Я дуже рада тому, що Белла побила світовий рекорд. Вона була супутницею нашої сімʼї протягом багатьох років, ми любимо її до божевілля і дуже пишаємося її здобутками».

Кішка на імʼя Белла змогла промуркотіти з гучністю 54,6 децибела — це еквівалентно шуму від чайника, який кипить.

Дейв Вілсон, офіційний суддя Книги рекордів Гіннеса, та інженер-акустик підготували кімнату в будинку Белли, щоб заблокувати зовнішні шуми, і встановили записувальні пристрої, перш ніж Белла влаштувалася на своїй улюбленій подушці й почала муркотіти. Щоб встановити рекорд, Беллі потрібно було муркотіти голосніше за 50 децибел, і Вілсон сказав, що «результати були очевидні відразу».

Власниця кішки розповіла: «Ми завжди знали, що Белла дуже голосно муркоче — нам навіть доводиться додати гучність, щоб почути телевізор поверх її муркотіння — і це завжди після їжі».