У гелловінському відділі магазину Флориди знайшли череп людини

Пекельце

У штаті Флорида (США) у гелловінському відділі магазину знайшли людський череп. Уважний антрополог завітав туди й запідозрив, що череп — не муляж.

Про це пише BBC.

Детективи відвідали магазин і погодилися, що, ймовірно, це череп людини. Власник магазину сказав слідчим, що цей товар він придбав кілька років тому.

Поліція та судово-медичний експерт зараз досліджують знахідку, однак влада не вважає цей випадок підозрілим.

Закони Флориди передбачають, що ніхто не має права свідомо пропонувати купити чи продати будь-який людський орган за якусь винагороду.

Подібне відбулося Аризоні у вересні, там людський череп знайшли у скриньці для пожертв у благодійному магазині Goodwill. Той інцидент не був повʼязаний із жодним злочином.