В Італії жінка через суд домоглась, щоб від неї зʼїхали її двоє 40-річних синів

В Італії, у місті Павія 75-річна жінка подала до суду на двох своїх синів 40 і 42 років, щоб вони зʼїхали від неї.

Про це повідомляє місцева газета La Provincia Pavese.

Жінка втомилася утримувати своїх синів і кілька разів намагалася переконати їх знайти окреме житло, до того ж в обох була робота. Мати також була роздратована тим, що її сини не брали участі в домашніх витратах та роботі по дому. Тому вона подала на них до суду — суддя поспівчувала її тяжкому становищу та видала наказ про виселення чоловіків.

Суддя заявила, що хоча чоловікам, які досі живуть вдома, спочатку дали гарантії через «обовʼязок батьків забезпечувати утримання», це більше не є виправданим, враховуючи той факт, що їм за 40 років. Вони мають виїхати до 18 грудня.

За даними на 2022 рік, майже 70% людей в Італії віком від 18 до 34 років, як і раніше, живуть вдома з батьками: 72,6% чоловіків і 66% жінок. Хоча в Італії завжди існувала культура, в якій кілька поколінь жили під одним дахом, кількість молодих людей, які залишаються довше в сімейному будинку, останніми роками зросла — насамперед через важкі економічні умови.