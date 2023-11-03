Сімʼя експремʼєра Італії Сільвіо Берлусконі припиняє щомісячні виплати гостям його секс-вечірок

Родина експремʼєра Італії Сільвіо Берлусконі, який помер у червні 2023 року, призупинила щомісячні виплати у €2 500 для 20 жінок, які брали участь у його так званих вечірках Bunga Bunga (секс-вечірках).

Про це пише Reuters із посиланням на два юридичні джерела.

Також родичі Берлусконі надіслали двом жінках листи, у яких повідомили, що їм до кінця року доведеться залишити житло, в яке їх заселив експремʼєр.