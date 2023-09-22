Військовий втік із частини й закликав ДБР спіймати його, якщо зможуть. А вони змогли

ДБР затримало військового, який втік з місця служби та зухвало закликав правоохоронців його спіймати.

У військо він потрапив по мобілізації, втім, відслуживши невеликий термін у Полтаві, вирішив, що цього достатньо, і просто самовільно залишив розташування частини.

Чоловік переховувався в Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього в соцмережах втікач публікував відео з провокативними заявами.

Працівники ДБР доволі швидко затримали військовослужбовця й повідомили йому про підозру в самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Тепер дезертиру загрожує 10 років вʼязниці.