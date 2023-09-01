У Нью-Делі вигадали, як віднадити мавп з міста перед зустріччю G20

Індія прийматиме лідерів країн G20 у Нью-Делі, тому в місті розробили план, як на деякий час віднадити з міста надокучливих приматів.

Про це пише CNN.

Маленькі мавпи перебігають дороги в столиці, перестрибують з даху на дах і час від часу нападають на перехожих.

Аби не сталося неприємностей із високоповажними гостями, у місті розставили картонні фігури «розлючених» лангурів — великих мавп, яких зазвичай лякаються менші примати. А ще вулицями ходитимуть десятки чоловіків, імітуючи крики цих лангурів.

Ось такий вигляд мають картонні лангури в Нью-Делі. ARUN SANKAR / AFP / Getty Images

Для мавп також залишили їжу в лісистих районах, щоб вони залишалися там.