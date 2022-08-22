У США мавпа зателефонувала на 911 та викликала поліцію

В американському штаті Каліфорнія мавпа-капуцин випадково подзвонила за номером 911. Поліція відреагувала і приїхала на місце.

Про це пише CNN.

Офіс шерифа округу Сан-Луїс-Обіспо 20 серпня отримав виклик 911, який раптово перервався. Диспетчери спробували перетелефонувати, але на дзвінок не відповіли. Шериф відправив на місце групу поліцейських для розслідування.

Правоохоронці прибули до офісу Conservation Ambassadors, також відомого як Zoo to You, у Пасо-Роблес, штат Каліфорнія. Там вони зʼясували, що ніхто із співробітників не телефонував у поліцію.

«Тоді всі зрозуміли... це, мабуть, була мавпа-капуцин Рут», — зазначили в офісі шерифа.

Співробітники припустили, що мавпа, ймовірно, знайшла мобільний телефон у зоопарку.

«Нам сказали, що мавпи-капуцини дуже допитливі, вони хапають все і вся, а потім починають натискати кнопки. І ось це Рут і зробив... Так сталося, що він набрав правильну комбінацію цифр, щоб зателефонувати нам», — розповіли правоохоронці.

У компанії Conservation Ambassadors також прокоментували випадковий телефонний дзвінок мавпи.

«Нехай це стане повчальним уроком про те, що мавпи НЕ є тваринами, яких слід тримати як домашніх улюбленців! Вони такі допитливі, що ніколи не знаєш, що може статися!» — попередили співробітники зоопарку у Facebook.