В Італії загинув чоловік, на якого впала тисяча шайб сиру

Склад розташований в Романо-ді-Ломбардія. У ньому находилося загалом 25 тисяч шайб твердого сиру грана падано, який за смаком нагадує пармезан.

Про це повідомляє BBC .

В Італії, в регіоні Ломбардія загинув 74-річний Джакомо Чіаппаріні, якого на смерть придавила тисяча шайб сиру грана падано.

У неділю, 6 серпня, на сирному складі поблизу чоловіка зламалась полиця. Обвалення викликало ефект доміно, через що тисячі шайб, кожна з яких важить близько 40 кг, посипалися. Тіло чоловіка шукали 12 годин.

Деякі з шайб впали з висоти 10 метрів. Обвалення звучало «як грім». Збитки — €7 мільйонів.