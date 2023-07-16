У Франції під час турніру «Тур де Франс» глядач намагався зробити селфі — впали 20 велосипедистів

У Франції під час велотурніру «Тур де Франс» глядач намагався зробити селфі, але спричинив аварію — впали 20 гонщиків.
Про це повідомляє BBC.
Інцидент із селфі стався під час 15-го етапу «Тур де Франс», приблизно за 130 км від фінішу.
Коли залишалося близько 125 км, гонщик Зепп Кусс відчув удар по керму — його зачепив уболівальник, який тримав телефон і робив селфі. Кусс врізався в товариша по команді Натана ван Хойдонка, який упав з велосипеда, і це призвело до подальших аварій за ним.
Незабаром після інциденту офіційний обліковий запис «Тур де Франс» опублікував уповільнене відео, на якому гонщик пірнає під витягнуту руку глядача з повідомленням: «Будь ласка, зверніть увагу на гонщиків».
- У 2021 році жінка під час етапу велогонки «Тур де Франс» влаштувала аварію — вона вибігла на дорогу, де проходили перегони, тримаючи плакат із посланням для своєї родини. Через це постраждали 50 спортсменів.