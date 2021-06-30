У Франції затримали жінку, яка влаштувала масову аварію на етапі «Тур де Франс». У ній зіткнулися 50 осіб

У Франції затримали жінку, яка влаштувала масову аварію під час етапу велогонки «Тур де Франс».

Про це пише Daily Mail.

Інцидент трапився 26 червня. На ділянці біля пагорба Сен-Рівуаль в місті Сен-Каду, неподалік від Бреста, жінка вибігла на дорогу, де проходили перегони. Вона тримала в руках плакат з посланням, написаним для своєї родини. Це призвело до аварії німецького гонщика Тоні Мартіна і ще близько 50 осіб. В результаті інциденту 21 людина отримала різні травми.

Після цього прокуратура Бретані почала кримінальне розслідування, а представник жандармерії закликав громадськість допомогти знайти жінку. «Глядач, винний в пригоді, покинув місце події до приїзду слідчих», — сказав він.

Жінці загрожує кримінальне покарання у вигляді одного року тюремного увʼязнення і $18 тисяч штрафу.