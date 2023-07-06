Канадського фермера оштрафували за емодзі з великим пальцем. Суд визнав це «підписом» ділового контракту, який чоловік не виконав

Суд у Канаді оштрафував фермера на понад $60 тисяч за невиконання ділової угоди. Той нібито підписав її тим, що поставив емодзі з великим пальцем на повідомлення про неї від клієнта.

Про це пише BBC.

Фермер Кріс Ахтер не доставив льон покупцю Кенту Міклбору, через що останній звернувся до суду. Клієнт сказав, що надіслав Ахтеру текстове повідомлення з контрактом на доставку, щоб укласти угоду (її деталі чоловіки попередньо узгоджували в телефонній розмові), зі словами «будь ласка, підтвердьте контракт на льон».

Кріс Ахтер відповів на повідомлення емозді з великим пальцем угору, проте льон так і не доставив у дату, вказану в контракті.

Кент Міклборо вважав, що цим емодзі фермер підтвердив угоду, тоді як сам Ахтер, за його словами, поставив палець вверх на знак того, що побачив повідомлення.

Утім, суддя став на бік Міклборо і послався на визначення емодзі від Dictionary.com, яке стверджує, що «цей смайлик використовується для вираження згоди, схвалення або заохочення в цифрових комунікаціях».

«Суд з готовністю визнає, що емодзі з великими пальцями вгору є нетрадиційним засобом «підписати» документ», — зазначив суддя.