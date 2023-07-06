Марк Цукерберг опублікував перший твіт за 11 років і пожартував у ньому з Ілона Маска

Засновник Meta Марк Цукерберг опублікував свій перший твіт за 11 років у день, коли його компанія випустила аналог Twitter.

Про це пише Bloomberg.

Засновник Meta не зʼявлявся у Twitter з 2012 року, а 6 липня 2023 запостив фотографію ідентичних Людей-Павуків, які вказують один на одного.

Невдовзі після цього Ілон Маск відповів Цукербергу.

«Набагато краще бути атакованим незнайомцями у Twitter, ніж потурати фальшивому щастю в Іnstagram, що приховує біль», — написав Маск.