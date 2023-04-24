Британський зоопарк шукає працівників на посаду відлякувача чайок. Головне — почуватися комфортно в костюмі птаха

Британський зоопарк Blackpool відкрив вакансію на посаду «відлякувача чайок і помічника з обслуговування відвідувачів». Там набирають команду людей, які перевдягнуться в костюми птахів і відлякуватимуть надокучливих чайок.

До кандидатів на посаду висувають такі вимоги: бути приязними, енергійними, гнучкими й готовими носити костюм птаха.

У зоопарку пояснюють, що люблять усіх живих істот, але чайки постійно крадуть їжу у відвідувачів і тварин, тому Blackpool хоче віднадити їх за допомогою спеціального персоналу.