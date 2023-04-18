Працівник «Укрзалізниці» перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі потяга. Його затримали

СБУ затримала співробітника «Укрзалізниці», який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона. Порушників виявили на рейсі «Запоріжжя — Перемишль».

Посадовець обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника, там ухилянти ховалися під час проходження прикордонного паспортного контролю.

За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у «згорнутому» стані.

Вартість такої «послуги» сягала $2,5 тис. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга.

Залізничника затримали на пункті пропуску «Мостиська-2» на спробі незаконного вивезення військовозобовʼязаного за кордон.

Наразі затриманому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).