92-річний мільярдер Руперт Мердок розлучився з дружиною електронною поштою

Американський медімагнат, власник телеканалу Fox News Руперт Мердок розлучився зі своєю четвертою дружиною Джеррі Голл електронною поштою.

Про це пише The Guardian.

Журналіст Габріель Шерман, який десятиліттями писав про бізнес Мердока, сказав, що бачив копію електронного листа, надісланого Голл, і детально описав його у статті для Vanity Fair.

«Джеррі, на жаль, я вирішив розірвати наш шлюб, — так нібито починався електронний лист Мердока. — Ми, безперечно, добре провели час, але я ще маю багато чого зробити… Мій нью-йоркський адвокат негайно звʼяжеться із твоїм».

Подружжя розлучилося за кілька місяців. На публіці вони наполягали, що залишилися хорошими друзями. Однак друзі Джеррі Голл, яких цитують у статті, припустили, що насправді вона залишилася «спустошеною та приниженою» після того, як доглядала за Мердоком. За словами приятелів жінки, мільярдер мав низку страхів, повʼязаних зі здоровʼям.

«У перший день Великого посту в лютому Голл розповіла друзям, що зробила опудало Мердока, завʼязала його шию зубною ниткою і спалила на грилі», — йдеться у статті.