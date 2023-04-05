92-річний мільярдер Мердок оголосив про своє пʼяте весілля, але за два тижні скасував заручини

Американський медімагнат, власник телеканалу Fox News Руперт Мердок у віці 92 роки вирішив упʼяте одружитися, але за два тижні передумав.

Про це повідомляє Vanity Fair з посиланням на джерела, близькі до медіамагната.

За даними одного зі співрозмовників журналу, 92-річний Мердок відмовився від заручин з 66-річною Сміт через її євангелістські погляди.

Про заручини Мердока з Енн Леслі Сміт оголосили лише минулого місяця.

Вони познайомилися у вересні 2022 року під час відвідин жінкою його виноградників у Каліфорнії.

У березні бізнесмен сказав New York Post, що боявся закохатися, але розумів, що цей шлюб буде останній в його житті — утім він почувається щасливим.

Мердоку, чиї статки оцінюють у понад $20 млрд, належить безліч впливових друкованих видань і телеканалів консервативної спрямованості по всьому світу. Серед них британський таблоїд Sun і респектабельніша Times, а також американська Wall Street Journal і телеканал Fox News.

Весілля мало відбутися наприкінці літа. Після цього молодята збиралися жити на чотири домівки: у Каліфорнії, Монтані, Нью-Йорку та Великій Британії.