Українські хакери зламали акаунт російського волонтера і замість дронів замовили фалоімітатори

Українські хакери з групи «Кібер Спротив» отримали доступ до платіжної карти російського волонтера Михаїла Лучина — друга загиблого пропагандиста Владлена Татарського — і скупили на $25 тисяч секс-іграшок.

Лучин підв’язав «волонтерську» картку до акаунта на AliExpress — саме до неї хакери і отримали доступ. Тепер замість дронів до Лучина прямують фури фалоімітаторів і страпонів.

Сам Лучин підтвердив витік даних і стверджує, що частину грошей йому вдалося повернути. Решту йому повернуть, коли він відмовиться від товару. Водночас хакери кажуть, що він збрехав про можливість повернення грошей.