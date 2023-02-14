Польща в межах декомунізації звільнила з МЗС усіх випускників Московського інституту міжнародних відносин

Із польського Міністерства зовнішніх справ звільнили всіх чиновників, які закінчили Московський державний інститут міжнародних відносин.

Про це в інтервʼю Gazeta Polska сказав очільник відомства Збіґнєв Рау.

Він переконаний, що цей університет був інвестицією в діяльність російського імперіалізму, бо його випускники «мали служити державному розуму російської імперії».

«Нам вдалося закрити дуже важливий процес, який є частиною декомунізації в широкому розумінні», — підсумував очільник польської дипломатії.