У Чечні заявили про плани випускати «джихад-мобілі». Подібні авто використовували терористи ІДІЛу

Влада Чечні оголосила про плани розпочати виробництво військового автомобіля на базі заводу «Чеченавто», який вже отримав назву «джихад-машина».

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, випробовувати ці вироби мають на базі «російського університету спецназу».

Призначення автомобіля не розкривається. Defence Express пояснює, що «джихад-машина» або «джихад-мобіль» — це термін, який використовується для позначення автомобілів, які начиняють вибухівкою, керують ними смертники. Задача смертника — направити машину в бік ворога та підірватися разом із нею. Для цього машину обшивають бронею, яка має захистити її від вогню стрілецького озброєння.

Крім того, місцева влада Чечні планує створити центр ремонту та обслуговування військової техніки.