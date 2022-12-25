У Великій Британії собака випадково ввімкнув фен і підпалив будинок

У Великій Британії собака спричинив пожежу в будинку, коли випадково ввімкнув фен.

Про це пише BBC.

Екіпаж пожежної служби Ессекса отримав повідомлення про задимлений будинок у Хоклі. Рятувальники швидко загасили вогонь, локалізувавши його в спальні. Собаці та його власниці надали необхідну допомогу.

ESSEX FIRE SERVICE

За словами керівника пожежної вахти Гарі Шінна, власниця будинку була на вулиці, а коли повернулася, її помешкання було наповнене димом. Пожежа почалася через те, що увімкнений фен опинився в ліжку.

«Ми вважаємо, що собака, можливо, стрибнув на ліжко й увімкнув фен, внаслідок чого підпалив постіль і матрац», — сказав рятувальник.

Він нагадав, що після закінчення роботи з будь-якими електроприладами, такими як фени та випрямлячі, їх необхідно відʼєднати від мережі.