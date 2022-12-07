У росії суд зобовʼязав чоловіка далі виплачувати штраф на користь ЗСУ, накладений ще в 90-х

У російському Мурманську суд зобовʼязав чоловіка й надалі виплачувати на користь Збройних сил України штраф, накладений ще в 1990-х роках.

Про це повідомляє Insider.

Чоловік — колишній військовослужбовець радянської армії, який проходив службу на Західній Україні. У 1990-х роках він був звинувачений у недбалості у справі про розкрадання нафтопродуктів у військовій частині, і суд наклав на нього великий штраф, який він багато років виплачував українській армії зі своєї пенсії. Після початку війни мурманець звернувся до місцевого суду з проханням припинити виконавче провадження, мотивуючи це тим, що таким чином він фінансує ЗСУ. Проте суд відмовив йому, посилаючись на Мінську конвенцію.

Першу спробу припинити виплачувати штраф чоловік зробив ще до війни, 2019 року, коли переказані ним гроші з якоїсь причини почали повертатися. Видання припускає, що це могло бути повʼязане з тим, що частину розформували або змінили реквізити. В результаті гроші стали осідати в банку на рахунку для незатребуваних сум.

Мурманець звернувся до суду з проханням припинити переказувати гроші з його пенсії і повернути йому 175 тисяч рублів, які зависли на рахунку. Але отримав відмову, оскільки виконавче провадження не було закрите.

«Конвенція про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах» (Мінська конвенція) була укладена в Мінську в січні 1993 року країнами СНД. Ні росія, ні Україна з неї не виходили, тож юридичний документ продовжує діяти.

Позивач намагався використати як аргумент у суді закон про боротьбу з екстремізмом і тероризмом, але виявилося, що жодних юридичних документів, які ставлять ЗСУ в один ряд із терористами, в росії немає.