«Здали Херсон, здадуть і Москву». В рф затримали активістку, яка обурилася втечею російських військ із Правобережжя України

У центрі російського міста Перм силовики затримали активістку Ольгу Сюткіну із плакатом «Здали Херсон, здадуть і Москву».

Про це повідомляє видання «ОВД news».

На плакаті видно зображення міністра оборони росії шойгу в клоунській перуці та гримі, а також напис «гугли ст. 280.1 КК РФ» (в ній ідеться про заклики до порушення цілісності росії).

Коли до дівчини підійшли поліцейські, вона перерізала собі вени зі словами: «Це кров російських людей». Силовики не стали надавати їй першу допомогу, а відвели в автозак та доправили до відділку поліції.

У відділі на Ольгу Сюткіну склали протокол за статтею про дискредитацію російської армії (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).