У Каліфорнії у фермера після дивного вибуху згорів будинок. Він каже про метеорит

У штаті Каліфорнія (США) в окрузі Невада у місцевого фермера вигорів вщент будинок. Фермер на імʼя Дастін Прочіт стверджує, що причиною цього міг бути метеорит.

Про це повідомляють телеканали KCRA та 6 ABC.

Чоловік розповів, що 4 листопада почув гучний вибух, після чого відчув різкий запах диму. Він вийшов на вулицю і побачив, що будинок горить. Усе, що зміг зробити фермер, — врятувати одну зі своїх собак. Його другий пес загинув. Разом із будинком згорів пікап.

NBC News

Чоловік опитав сусідів і ті розповіли про «палаючу кулю», яка впала з неба в районі його будинку. Версію про «палаючу» кулю підтверджують кадри з камер спостереження, які, ймовірно, зафіксували це момент.

Пожежники розслідують інцидент. Вони також припускають, що версія з метеоритом може бути правдивою.