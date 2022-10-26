«У хрещенні людина вмирає». На окупованому Запоріжжі священник РПЦ хрестив загарбників у пакетах для мерців

Російський священник Віктор Іванов на окупованій території України охрестив військових рф у пакетах для транспортування тіл загиблих.

Про це пише Insider.

Уфимський протоієрей приїхав до України в зону бойових дій «для підтримки» російських солдатів. Він опублікував фото процесу на своїй сторінці у соцмережі, судячи з геотегу, це сталося в Запорізькій області.

За словами Іванова, військові самі звернулися до нього з проханням похрестити їх. Тазиків для хрещення знайти не вдалося, тож як посудину для хрещення використали чорні поліетиленові мішки, які призначалися для «вантажу 200».

«На повалене дерево поставили ящик з-під боєприпасів, обклавши його зсередини поліетиленовим мішком. На нього встановили велику Казанську ікону Божої Матері. Для ніг принесли картонну коробку, яку також обклали мішком», — написав священник.

За його словами, у цьому хрещенні був свій символізм. «У хрещенні людина вмирає для гріха, і вони хрестилися в «похоронних» пакетах; народжується нова людина — воїн Христовий, а вони руки опускали в коробку з-під боєприпасів. Благодать Божа для християн — як боєприпаси для солдатів», — зазначив Іванов.