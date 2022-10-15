Окупанти під час псевдореферендуму на Херсонщині намагалися підкупити жителів «військовою формою» на дітей

У деокупованій частині Херсонської області співробітники СБУ виявили штаб-квартиру окупантів у селі Новоолександрівка. Серед агітаційних матеріалів правоохоронці знайшли там велику партію дитячого одягу в мілітаристичному стилі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначені речі були копіями військової форми російських загарбників і призначалися для місцевих жителів як заохочення прийти та проголосувати на фейковому волевиявленні. Також українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.

«Утім, коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз і махінацій. Так, схиливши кількох колаборантів до співпраці, вони дали їм по два озброєних військовослужбовці РФ і почали побудинковий обхід. Якщо люди не відкривали двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою як голоси за», — йдеться в повідомленні на сайті.

СБУ задокументувала ці злочини й отримала списки, установчі дані та всю необхідну інформацію щодо кожного з колаборантів.