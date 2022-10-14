В Україні загинув чиновник мерії Москви. Його мобілізували з «нульовим досвідом» і кинули в бій без підготовки

В Україні загинув начальник одного з відділів в уряді Москви, якого мобілізували в окупаційні війська з нульовим бойовим досвідом.

Заступниця головного редактора пропагандистського телеканалу RT Наталія Лосєва написала у себе в Telegram, що загинув 28-річний Олексій Мартинов.

Його мобілізували 23 вересня. Колись він служив у Семенівському полку, в якому в основному «марширують», пояснила Лосєва. У бої проти ЗСУ чиновника кинули без підготовки, практично одразу після мобілізації. Загинув він 10 жовтня.

Російські ЗМІ пишуть, що в Україні вже загинули щонайменше 10 мобілізованих росіян.