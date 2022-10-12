Сергій Притула відправив Ілону Маску книжку з історії України

Волонтер Сергій Притула відправив американському підприємцю Ілону Маску книгу з історії України авторства Романа Піняжка. Про це він повідомив у Twitter.
«Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому капітуляція перед російською імперією зла не є варіантом для українців!» — додав Сергій Притула.
Решту зібраних $63 100 витратять на радіостанції Motorola R7 для Збройних сил.
2 жовтня Притула оголосив збір грошей на книжку з історії для Ілона Маска. За добу вдалось зібрати 2,3 мільйона гривень.
- 2 жовтня Ілон Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів із припущеннями «найімовірнішого» закінчення війни росії проти України. Користувачам він пропонував проголосувати за таке: провести повторне голосування в анексованих росією регіонах під наглядом ООН; росія йде, якщо на це буде воля народу; Крим формально входить до складу росії, як це було з 1783 року (до «помилки» Хрущова); гарантується водопостачання Криму; Україна залишається нейтральною.
- Згодом Ілон Маск запостив у Twitter ще одне «голосування». Він питає в користувачів, чи повинні вирішувати жителі окупованого Криму і Донбасу, у якій країні їм жити — в Україні чи в росії. У коментарі до Маска прийшло багато обурених українців. Президент Зеленський у відповідь запитав, який Ілон Маск усім подобається більше — той, який підтримує Україну, чи той, який підтримує росію. У коментарі до нього прийшов Маск і зазначив, що він підтримує Україну, але хвилюється за наслідки війни для світу.