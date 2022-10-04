Фонд Сергія Притули зібрав кошти на підручник з історії для Ілона Маска, решта коштів піде на ЗСУ

Благодійний фонд Сергія Притули менш ніж за добу зібрав 2,3 мільйона гривень — гроші підуть на рації та на підручник з історії для американського розробника Ілона Маска, який напередодні запропонував «сценарії» завершення війни в Україні.
«На ці кошти купимо сам підручник і партію рацій Motorola R7 для ЗСУ. Бо наші завжди мають рацію. А ми ще й посилимо їх стабільним і безпечним звʼязком!» — зазначив Притула.
- 2 жовтня Ілон Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів із припущеннями «найімовірнішого» закінчення війни росії проти України. Користувачам він пропонував проголосувати за таке: провести повторне голосування в анексованих росією регіонах під наглядом ООН; росія йде, якщо на це буде воля народу; Крим формально входить до складу росії, як це було з 1783 року (до «помилки» Хрущова); гарантується водопостачання Криму; Україна залишається нейтральною.
- Згодом Ілон Маск запостив у Twitter ще одне «голосування». Він питає в користувачів, чи повинні вирішувати жителі окупованого Криму і Донбасу, у якій країні їм жити — в Україні чи в росії. У коментарі до Маска прийшло багато обурених українців. Президент Зеленський у відповідь запитав, який Ілон Маск усім подобається більше — той, який підтримує Україну, чи той, який підтримує росію. У коментарі до нього прийшов власне Маск і зазначив, що він підтримує Україну, але хвилюється за наслідки війни для світу.