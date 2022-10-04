Фонд Сергія Притули зібрав кошти на підручник з історії для Ілона Маска, решта коштів піде на ЗСУ

Благодійний фонд Сергія Притули менш ніж за добу зібрав 2,3 мільйона гривень — гроші підуть на рації та на підручник з історії для американського розробника Ілона Маска, який напередодні запропонував «сценарії» завершення війни в Україні.

«На ці кошти купимо сам підручник і партію рацій Motorola R7 для ЗСУ. Бо наші завжди мають рацію. А ми ще й посилимо їх стабільним і безпечним звʼязком!» — зазначив Притула.