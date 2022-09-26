У Польщі місцева партія організовувала мітинг проти прийому мігрантів з України. На нього ніхто не прийшов

У польському місті Сянок, яке розташоване поряд з українським кордоном, націоналісти збиралися організувати мітинг проти прийому біженців з України. Проте на цей захід ніхто не прийшов.

Про це пише ресурс Notes from Poland.

Акцію організовувала партія Konfederacja («Конфедерація»). Вона просуває гасло «Зупинимо українізацію Польщі». Партія, яка тривалий час виступала проти масової імміграції з України, стверджує, що українські біженці отримують «пільги», яких немає у поляків.

Активістка партії Кароліна Пікула організувала черговий протест проти «українізації Польщі» у Сянку. Однак на захід, який Пікула транслювала у прямому ефірі на YouTube, ніхто не зʼявився. Зацікавленість виявив лише один чоловік, він прийшов з нею сперечатися.

Після того як польські ЗМІ повідомили про «явку» на акцію, Пікула написала у Twitter, що «продовжуватиме невпинно виконувати свою роботу проти навмисної колонізації Польщі Україною».