Міноборони росії відзвітувало про знищення «баржі з бійцями ЗСУ» біля ЗАЕС. Насправді вони вдарили по опорі колишнього мосту

Російське міноборони опублікувало відео роботи їхніх гелікоптерів у Запорізькій області. Вони нібито «виявили українських десантників», які намагалися через річку Дніпро переправитися на Запорізьку АЕС, та знищили їх. Однак насправді гелікоптери обстріляли опору мосту.

Відповідне відео розміщене у Telegram-каналі міноборони рф.

«Екіпаж, використовуючи пошуково-прицільну систему, виявив баржу з військовослужбовцями ЗСУ на відстані 15 км. По обʼєкту було випущено дві керовані ракети «Вихор». З провідного борту було зафіксовано попадання в носову, а з веденого — в кормову частину баржі», — запевнили у російському відомстві.

Насправді ж російські війська вдарили по опорі мосту часів Другої світової війни. Цей міст будували німці у 1943 році, але в 1944 році через наступ радянських військ були змушені його підірвати. Від мосту залишилися усього дві опори — одна у Нікополі на місці місцевого бару, а інша у річці Дніпро неподалік від берега міста Камʼянка-Дніпровська. Навіть на відео від російського міноборони видно, як біля опори літають птахи і як вони розлітаються після удару з гелікоптерів.