Українські прикордонники виявили ухилянтів за запахом парфумів та затримали їх

Прикордонники Ізмаїльського загону затримали двох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон в обхід пункту пропуску «Залізничне» та потрапити до Молдови.

Про це повідомила пресслужба Ізмаїльського прикордонного загону.

Наряд одразу не побачив порушників у лісосмузі. Але вітер допоміг прикордонникам відчути запах парфумів. Завдяки аромату ухилянтів знайшли. Затримані чоловіки призовного віку пояснили, що у Молдові живе їхня рідня, а у законний спосіб потрапити до них неможливо.

На порушників склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».