Міноборони росії вимкнуло коментарі в соцмережах після запитань про невдачі на Харківському напрямку

Міністерство оборони росії закрило коментарі на своїх офіційних сторінках у мережах «ВКонтакте» та «Одноклассники» — це сталося після масового невдоволення користувачів у звʼязку з контрнаступом ЗСУ під Харковом і взяттям Балаклії.

На це звернув увагу російський проєкт «Можем объяснить».

Спочатку адміністратори групи міноборони у «ВК» видаляли коментарі про Балаклію, але вранці 9 вересня просто закрили можливість обговорення. Аналогічна ситуація і в «Одноклассниках». Однак користувачі продовжують ставити запитання міноборони на офіційній сторінці Rutube.

У коментарях люди запитують, чому росія не оголосила війну, чому не підготувалась до контрнаступу ЗСУ, і вимагають прокоментувати ситуацію з Балаклією.

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