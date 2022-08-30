У білорусі визнали екстремістськими акаунти в соцмережах вигаданої країни Вейшнорія. Її придумали під час військових навчань із росією

У білорусі місцевий суд визнав екстремістськими акаунти в соцмережах вигаданої країни Вейшнорія. Її придумали як умовного противника під час спільних військових навчань росії та білорусі у 2017 році.

Про це пише білоруський правозахисний центр «Весна».

Відповідне рішення суд ухвалив 19 серпня. До переліку екстремістських увійшли YouTube-канал Вейшнорії, сторінки вигаданої держави в мережах «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники», аккаунт у TikTok, а також канал і чат у месенджері Telegram.

Вейшнорія зʼявилася після спільних військових навчань росії та білорусі «Захід-2017». Вона стала вигаданим противником, який нібито нападає на білорусь. Генштаб країни опублікував карту умовної обстановки навчань, де Вейшнорію розмістили на північному заході Білорусі. Незабаром у Вейшнорії зʼявилися власні «міністерство закордонних справ», «державна символіка» та «валюта». Згідно із сайтом віртуальної держави, громадянство Вейшнорії отримали понад 19 тисяч осіб. Акаунти Вейшнорії стали дуже популярними в соцмережах.