У Японії пʼяний поліцейський заснув на вулиці та загубив документи із даними 400 людей

На заході Японії полійцеський загубив документи з даними підозрюваного та ще близько 400 інших людей. Він заснув на вулиці в стані алкогольного сп’яніння.

Про це пише Kyodo News.

У пʼятницю, 12 серпня, близько 20:30, 49-річний японський слідчий разом із двома своїми підлеглими пішов випивати в бар. Він вихилив близько семи напоїв, зокрема пиво та шьочю — японський дистильований напій, що містить менше 45% алкоголю. Близько 23:00 він провів колег на вокзал, а сам пішов додому пішки. Дістатися додому правоохоронцю не вдалося і він заснув на вулиці.

У суботу, 13 серпня, слідчий прокинувся близько 5-ї години ранку та зрозумів, що в нього немає сумки, у якій були робочі документи.

У поліції заявили, що ці документи містять особисту інформацію — дату народження підозрюваного, домашню адресу та місце роботи. Правоохоронці вже встановили, що наразі цими матеріалами ніхто не зловжив.