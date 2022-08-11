В Індії чоловік 22 роки судився з державою через те, що переплатив на залізниці 26 центів. І зрештою переміг

В Індії чоловік 22 роки судився з державою через те, що в 1999 році переплатив за залізничний квиток 20 рупій (26 центів, або 9 гривень). Він відвідав 120 засідань і зрештою переміг.

Про це пише BBC.

Адвокат Тунгнат Чатурведі купував залізничні квитки на станції містечка Матхура в північному індійському штаті Уттар-Прадеш. Два квитки разом коштували 70 рупій. Чатурведі заплатив 100 рупій, але отримав лише 10 рупій решти. Він сказав про це касиру, але той відмовився повертати ще 20 рупій.

Через це чоловік подав до суду на касира і на місцеву залізницю. Процес тривав так довго через небажання суддів розглядати справу, а також бюрократію індійської судової системи. Більшість суддів постійно або брали відпустки, або хворіли.

Зрештою суд таки визнав правоту Чатурведі. Він присудив виплатити йому 15 тисяч рупій компенсації ($188) і повернути 20 рупій під 12% річних з 1999 по 2022 рік. Якщо залізниця не виплатить суму протягом 30 днів, то ставка річних зросте до 15%.

Сам Чатурведі вважає таку суму недостатньою за весь той час, який він витратив на суди із залізницею. Його родина неодноразово просила його відкликати справу, але він вирішив йти до кінця. Він вважає, що його приклад надихне інших людей не здаватися, навіть якщо «боротьба вважатиметься дуже складною».