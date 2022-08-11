Експрезидент Віктор Ющенко відправлятиме на передову мед імені Бандери

Третій президент України Віктор Ющенко планує відправляти на передову мед для захисників України.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

«Це всіма нами улюблений мед, який був зібраний на пасіках землі Великих Українців. Шевченківський мед був зібраний в Моринцях, Бандерівський — у рідному селі Степана Андрійовича Старому Угринові», — зазначив експрезидент.

Facebook/Віктор Ющенко

Він закликав підписників пропонувати свої варіанти назв для наступних партій. І додав, що перші 25 000 стиків меду відправляться до українських військових найближчим часом.