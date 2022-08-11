У Чернігівській області єврейський надгробок використовували в селі як лавку. Тепер його передали до музею

У селі Бреч Чернігівської області виявили фрагмент мацеви — єврейського надгробку у вигляді вертикальної деревʼяної плити з написами івритом та символічними рельєфними зображеннями. Раніше селяни використовували цей предмет як лавку. Памʼятку ідентифікували та передали до Корюківського історичного музею.

Про це йдеться на сторінці музею у Facebook.

До того як стати лавкою, мацева стояла на могилі та увічнювала памʼять померлого єврея.

«Нам вдалося частково прочитати написане. [Тут похований] чоловік досконалий і чесний, шановне, прославлене його імʼя, наш вчитель, пан … Цві Гірш, син пана Єфраїма [можливо, прізвище Герман], який помер року 650 [бракує однієї цифри у записі дати] 20 нісана за малим літочисленням. Нехай його душа буде завʼязана у вузол життя», — зазначили представники музею.

За даними музейників, мешканці села Бреч використовували подібні надгробки, щоб мурувати погреби та хліви. А конкретно ця знахідка була лавкою.