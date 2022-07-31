Трамп поховав першу дружину у своєму гольф-клубі. Його запідозрили у спробі ухилитися від податків

Колишнього президента США Дональда Трампа запідозрили у тому, що він поховав свою першу дружину Івану у своєму гольф-клубі у Нью-Джерсі, щоб звільнитися від податків.

Про це пише Daily Mail.

«Отже, я перевірила податковий кодекс штату Нью-Джерсі і, друзі… це потрійне ухилення від сплати податків!» — заявила професор соціології Дартмута, фахівець із податкового права Брук Харрінгтон.

Вона пояснила, що закони штату Нью-Джерсі звільняють власників землі, відданої під поховання, від податків на нерухомість та особисте майно, прибуткового податку та податку з продажу.

Харрінгтон також уточнила, що у законі немає жодних застережень про те, скільки могил має бути на землі, щоб вона вважалася цвинтарем та була звільнена від податків. 73-річна Івана Трамп померла у своєму будинку у Верхньому Іст-Сайді 14 липня. У шлюбі з експрезидентом США вона перебувала з 1977 по 1992 рік.