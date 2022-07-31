Трамп поховав першу дружину у своєму гольф-клубі. Його запідозрили у спробі ухилитися від податків

Колишнього президента США Дональда Трампа запідозрили у тому, що він поховав свою першу дружину Івану у своєму гольф-клубі у Нью-Джерсі, щоб звільнитися від податків.
Про це пише Daily Mail.
«Отже, я перевірила податковий кодекс штату Нью-Джерсі і, друзі… це потрійне ухилення від сплати податків!» — заявила професор соціології Дартмута, фахівець із податкового права Брук Харрінгтон.
Вона пояснила, що закони штату Нью-Джерсі звільняють власників землі, відданої під поховання, від податків на нерухомість та особисте майно, прибуткового податку та податку з продажу.
Харрінгтон також уточнила, що у законі немає жодних застережень про те, скільки могил має бути на землі, щоб вона вважалася цвинтарем та була звільнена від податків. 73-річна Івана Трамп померла у своєму будинку у Верхньому Іст-Сайді 14 липня. У шлюбі з експрезидентом США вона перебувала з 1977 по 1992 рік.
- Рік тому, 2 липня, у США прокуратура висунула обвинувачення проти компанії експрезидента Дональда Трампа The Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайсельберга. Їм закидають створення «масштабної та зухвалої» схеми податкового шахрайства. Наразі слідство зʼясовує, чи маніпулювала компанія Трампа вартістю своєї нерухомості, щоб зменшити податки і забезпечити вигідні умови позики під час президентства Трампа.
- За перші два роки президентства Дональд Трамп сплатив менше ніж дві тисячі доларів податків на дохід, а до того не платив їх протягом 10 років через значні збитки, яких зазнавав його бізнес. У відповідь на звинувачення про несплату податків Трамп запевнив, що сплатив до бюджету країни мільйони доларів.