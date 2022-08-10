У росії засудили до 3,5 року увʼязнення колишнього «міністра днр». Це був один із найближчих соратників ліквідованого захарченка

Суд у Москві засудив до 3,5 року колонії колишнього «міністра доходів та зборів днр» олександра тимофєєва із позивним «Ташкент». Він був одним із найближчих соратників ліквідованого ватажка бойовиків захарченка і теж постраждав разом із ним під час вибуху в кафе «Сепар» в окупованому Донецьку.

Про це пише «Коммерсантъ».

Його визнали винним у шахрайстві в особливо великому розмірі. За даними суду, разом із колишнім радником експремʼєра України Азарова Ігорем Сосновським бойовик обіцяв за $5 мільйонів сприяти припиненню кримінального переслідування бізнесмена. Cам Сосновський у квітні отримав умовний термін.

Обвинувачення вимагало для тимофєєва чотирьох років увʼязнення, однак суд врахував так звані «помʼякшувальні обставини» — те, що бойовик воював на Донбасі і навіть має звання «героя днр».

Бойовик тимофєєв закінчував Ташкентське вище загальновійськове училище, через що і отримав свій позивний. Він воював у Донецькому аеропорту і з листопада 2014 року був так званим «міністром доходів та зборів». На цій «посаді» він був аж до смерті захарченка, який загинув під час вибуху в Донецьку 31 серпня 2018 року. Тоді сам «Ташкент» отримав серйозні поранення. Через тиждень після смерті захарченка тимофєєв пішов з усіх «посад» в «днр» та втік до росії, оскільки на окупованій Донеччині його почали звинувачувати у фінансових махінаціях, привласненні коштів, корупції тощо.