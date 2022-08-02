Мєдвєдєв назвав Казахстан штучною державою, а Грузію — територією росії. Згодом його пост зник нібито через злам сторінки

Заступник голови ради безпеки рф дмітрій мєдвєдєв опублікував на свой сторінці в мережі «ВКонтакте» пост, у якому заявив про необхідність окупації Грузії та Києва, а Казахстан назвав «штучною державою».

Скриншоти поста опублікували російська журналістка Ксенія Собчак і користувачі соцмережі.

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«Після звільнення Києва та всіх територій малоросії від банд націоналістів, які проповідують вигадане ними українство, Русь знову стане єдиною. Після цього під єдиною рукою москви на чолі зі словʼянським народом ми підемо в наступний похід для відновлення кордонів нашої батьківщини, які, як відомо, ніде не закінчуються», — писав мєдвєдєв.

Щодо Грузії, то за його словами, вона була створена «в нинішніх кордонах лише в рамках російської імперії», тому країна нібито повинна бути у складі рф.

Щодо Казахстану, то мєдвєдєв вважає, що ця країна «штучна» і займає «колишні російські території».

«У нинішньому столітті влада Казахстану почала реалізовувати ініціативи щодо переселення всередині республіки різних етнічних груп, яке можна кваліфікувати як геноцид росіян [...]. Поки туди не прийдуть росіяни, не буде порядку», — йдеться в пості.

Згодом цей пост видалили, а пропагандисти з посиланням на помічника політика заявили, що сторінку мєдвєдєва нібито зламали. Сам мєдвєдєв у соцмережах не опублікував ані спростування, ані повідомлення про злам.