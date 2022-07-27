В Іспанії компанія з відновлення лісу спалила 14 гектарів дерев

У Бубʼєрку в Іспанії компанія з лісовідновлення Land Life почала лісову пожежу площею 14 га.

Про це пише Vice.

Пожежа почалася, коли підрядник, який висаджував дерева, випадково запалив іскри. Через це вогонь охопив дерева поблизу.

«Пожежа почалася, коли один із наших підрядників використовував екскаватор-павук, щоб підготувати ґрунт для посадки дерев майбутньої зими. Оператори сповістили служби екстреної допомоги. Команди екстреної допомоги працюють безперервно, щоб контролювати пожежу, і, на щастя, встановили периметр пожежі. Тим не менш, ми засмучені останніми оцінками, що збиток становитиме близько 14 гектарів», — зазначили у компанії.

Через пожежу місцева влада була змушена евакуювати близько 2 тисяч людей з пʼяти сусідніх міст, а також із будинку для людей похилого віку.

Це не перша лісова пожежа, яку спричинила ця лісовідновлювальна компанія — 20 червня вона спровокувала ще одне загоряння, яке знищило 0,49 га зелених насаджень.

«Недобре, що вони продовжують працювати попри те, що це [пожежа] вже відбулося один раз. Уряд Арагону замість того, щоб рекомендувати припинити діяльність, мав заборонити її, тому що є час, щоб знову засадити ці пагорби, де вогонь спалахує, щойно вони кидають залізо на камінь», — сказав голова муниципалітету Бубʼєрка місцевим ЗМІ.