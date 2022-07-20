Премʼєр Саксонії запропонував заморозити війну в Україні. У посольстві відповіли, що йому треба «заморозити голову»

Експосол України в Німеччині Андрій Мельник, коментуючи висловлювання премʼєра німецької землі Саксонія Міхаеля Кречмера, який виступає за замороження війни росії проти України, запропонував йому «заморозити голову».

Опонуючи тезі політика, Мельник зауважив, що українці виступають за те, щоб «засунути голову Кречмера у морозильну камеру, аби заморозити його гарячі російські фантазії».

«Ваше постійне потурання військовому злочинцю путіну викликає огиду», — заявив Мельник.

Кречмер виступає за «швидке заморожування» повномасштабної війни, яку він називає «українським конфліктом». Також він наполягає на продовжені постачання російських енергоносіїв до ФРН.