Росіяни звинувачують США в постачанні допінгу для ЗСУ. А ще кажуть, що на бійцях проводять біоексперименти

Російська рада федерацій провела чергове засідання парламентської комісії, яка розслідує «діяльність американських біолабораторій на території України». За підсумками зустрічі вони заявили, що у крові українських військовослужбовців «є докази проведення над ними секретних біоекспериментів».

Про це пише російське видання «Коммерсант».

Віцеспікери ради федерації та держдуми костянтин косачов та ірина ярова кажуть, що аналіз крові полонених виявив низку атипових для України захворювань. З цього вони зробили висновок, що «на воїнах проводили експерименти з небезпечними хворобами, а потім використовували у військових цілях».

Вони розказують, що в бійців виявили високі титри гепатиту А і що світові фармкомпанії тестували на них свої ліки. А ще кажуть, що бійці — наркомани.

Далі у своїй промові пропогандистка ярова додає, що ЗСУ воюють із небувалою жорстокістю і «скоюють злочини проти мирного населення». Такі дії вона обгрунтовує тим, що США нібито видають бійцям спеціальні допінги, які «нейтралізовують останні сліди людської свідомості та перетворюють людину на смертоносне чудовисько».

Жодних результатів аналізів чи експертного висновку аудиторії не показали.