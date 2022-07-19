У росії заявили, що робітники Північної Кореї допоможуть відновити окуповані українські міста

Посол росії в КНДР Олександр Мацегора заявив, що робітників Північної Кореї можуть залучити для відновлення зруйнованих і окупованих українських міст.

Про це Мацегора заявив в інтервʼю «Известиям», пише The Insider.

«Перспективи співпраці КНДР та «республік Донбасу» є, і вони досить великі. Висококваліфіковані, працелюбні і готові працювати в найскладніших умовах корейські будівельники стануть дуже серйозною підмогою у вирішенні завдань відновлення зруйнованих соціальних, інфраструктурних і промислових обʼєктів», — заявив Мацегора.

Також, за його словами, Північна Корея «вкрай зацікавлена» у виготовленні запасних частин на окупованих територіях України для свого промислового обладнання, яке створили ще за часів СРСР.

Північна Корея — одна із найбільш відсталих і закритих країн світу із жорстким тоталітарним режимом. Багато міжнародних рейтингів навіть не оцінюють її, тому що не мають достовірних даних, а сама КНДР уже тривалий час перебуває під санкціями ООН за виготовлення ядерної зброї.