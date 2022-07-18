СБУ: російські командири вторглися в Україну, керуючись мапами з минулого століття

Частина російських командирів, які вторглися в Україну в лютому, керувалися топографічними мапами України 1969 року. Документи вилучили у росіян в окупованих районах Харківської області.

Про це Служба безпеки України повідомила 18 липня і опублікувала відповідні фото.

Зокрема, в документах російського мотострілецького батальйону 138 гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки. Так наприклад, на мапах окупантів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Травʼянске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було. На самих мапах написано, що вони виготовлені у 1969 році.

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СБУ пише, що навігацією цього вже знищеного батальйону займалися Топографічна служба Західного військового округу рф на чолі з полковником олексієм красновим, а також Центр геопростірної інформації і навігації рф. Перед вторгнення вони на святкуванні заявляли, що забезпечують російське військове командування «найсучаснішими мапами», виготовленими за допомогою «найновітніших пересувних навігаційно-геодезичних комплексів».

При цьому 138 гвардійську мотострілецьку бригаду рф, яка користувалася цими мапами, знищили наприкінці березня біля Харківської кільцевої дороги на Старосалтівському напрямку.