Губернатор Бєлгородської області рф: Місцеві жителі почали самі пошкоджувати своє житло і видавати за обстріл, щоб отримати компенсацію

Губернатор Бєлгородської області росії Вʼячеслав Гладков розповів, що місцеві жителі почали самі пошкоджувати своє житло і видавати це за обстріли. Так вони хочуть отримати компенсації від держави для ремонту.

Про це він розповів під час трансляції у російській соцмережі «Вконтакте», пише The Insider.

Його запитали у коментарях про компенсацію за пошкоджені меблі, телевізор та холодильник унаслідок обстрілу. Натомість Гладков повідомив, що вже зʼявилися випадки, коли жителі навмисно шкодять майно, щоб отримати гроші.

«Вже зараз бачимо, що, на жаль, хтось починає вже сприймати ситуацію як можливість зробити за рахунок інших джерел ремонт, поміняти вікна на пластикові, починає розбивати кахельну плитку, починає бити вікна», — розповів Гладков.

За його словами, питання про компенсації влада розглядатиме з урахуванням «доходів родини». Як приклад він навів «великі будинки з басейнами» і наголосив, що в такому випадку держава нічим не допоможе.